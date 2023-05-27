Nikkei: Япония и НАТО намерены сотрудничать в космосе и киберсфере для противостояния России и Китаю

Япония и НАТО планируют подписать документ о сотрудничестве в космическом пространстве и киберсфере в целях противостояния России и Китаю, пишет газета Nikkei. По ее информации, документ может быть подписан во время июльского саммита НАТО, на который приглашен премьер-министр Японии Фумио Кисида.

Япония не входит в Североатлантический альянс, однако считается государством-партнером НАТО. Как отмечает Nikkei, cотрудничество между вооруженными силами Токио и альянса, нацеленное на гуманитарную помощь, обеспечение безопасности на море и другие сферы, выходит за пределы подписанной в 2014 году программы партнерства.

В обновленном документе о партнерстве, пишет Nikkei, содержатся пункты о космической сфере и киберсфере, поскольку в этом направлении сосредоточены Москва и Пекин. Газета уточняет, что соглашение предполагает формирование единой позиции НАТО и Японии по отношению к России и Китаю. Nikkei пишет, в последних политических документах альянса действия Москвы называются «угрозой», а Пекина — «вызовом» международного порядка.

Из ежегодного доклада Минобороны Японии следует, что правительство планирует увеличить военные расходы страны до 2% ВВП к 2027 году по образцу стран НАТО. Между тем Фумио Кисида заверял, что Япония не намерена присоединяться к НАТО ни в качестве постоянного, ни в качестве ассоциированного члена.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Япония обойдется без НАТО».

Лусине Баласян