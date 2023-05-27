Погранслужба ФСБ: с начала военной операции в Россию въехало 3,5 млн граждан Украины

С начала проведения военной операции на Украине на российскую территорию перешли более 3,5 млн украинских граждан, сообщил ТАСС первый замдиректора погранслужбы ФСБ Владимир Кулишов. По его словам, люди выезжали «в связи с обострением гуманитарной ситуации в районах ведения боевых действий».

В ФСБ утверждают, что на фоне военной операции на российско-украинской границе «обострились угрозы военного характера, связанные с попытками совершения украинской стороной провокаций», а также заброской в РФ диверсионно-разведывательных групп. Из-за этого усилен контрразведывательный режим в пределах Брянской, Курской, Ростовской, Белгородской и Воронежской областей, а также в Крыму, уточнил господин Кулишов.

22 мая в результате нападения диверсантов на Грайворонский округ Белгородской области пострадали 12 человек, двое погибли. Ответственность за атаку взяли на себя члены «Легиона "Свобода России"» (признан в России террористическим и запрещен) и «Русского добровольческого корпуса», участвующие в боевых действиях на стороне Украины.

Подробности ЧП — в материале «Ъ» «Хаммерское поведение».

Лаура Кеффер