Киссинджер считает стремление сделать Украину членом НАТО причиной конфликта с РФ

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер в преддверии своего 100-летия высказал свое мнение насчет российско-украинского конфликта и по другим темам. Он считает, что причиной конфликта стало предложенное Киеву членство в НАТО в будущем. Политик отмечает, что оказался в «ироничном положении», потому что раньше он был один, когда выступал против членства Украины в Североатлантическом альянсе, а теперь он почти один, кто поддерживает стремление Киева.

«Я думаю, что предложение принять Украину в НАТО было серьезной ошибкой и привело к этой войне»,— сказал господин Киссинджер The Wall Street Journal.

По мнению 100-летнего политика, Украина не должна добиваться возвращения Крыма. Он считает, что «потеря Севастополя, который никогда в истории не был украинским» Россией поставит под угрозу целостность государства. «Я думаю, что это было бы нежелательно для мира после Украины»,— добавил он.

Генри Киссинджер считает, что ведущие страны потеряли ориентиры в новых условиях. По его мнению, они находятся «в процессе трансформации и адаптации к новым обстоятельствам». США, как считает дипломат, считают себя праведными и верят, что они неэгоистичны. «Мы считаем, что наши взгляды восторжествуют не потому, что мы считаем себя лучшими в интеллектуальном смысле, а потому, что мы считаем, что эти взгляды сами по себе должны доминировать. Это выражение крепких моральных убеждений, сопряженных с большой силой. Однако обычно это не продвигается как позиция силы»,— сказал господин Киссинджер. По его мнению, такой взгляд США на самих себя не встречает понимания у других стран, в том числе у Китая.

Генри Киссинджер ранее в мае предполагал, что инициатива Китая по мирному урегулированию российско-украинского конфликта приведет к началу переговорного процесса до конца 2023 года.

О поддержке Украины странами Запада — в материале «Ъ» «Цыплят по Остину считают».

Леонид Уварчев