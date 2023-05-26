В честь Дня города в Петербурге утром и вечером зажгут факелы Ростральных колонн

По традиции в честь дня основания Санкт Петербурга 27 мая на стрелке Васильевского острова зажгут факелы Ростральных колонн. Они будут гореть в субботу с 10:00 до 11:30, а также в ночь на воскресенье, 28 мая, с 23:55 до 00:05, сообщили в пресс-службе Смольного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Кроме этого, фасады домов в разных районах города планируется украсить световыми проекциями детских рисунков. Для художественной подсветки использованы работы победителей архитектурно-художественного конкурса «Виват, Санкт Петербург!», посвященного 320-летию города на Неве. Световые открытки можно будет увидеть до сентября. Их будут включать и выключать вместе с городскими фонарями.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Дворцовый мост в День города разведут на час раньше обычного графика. Разводка будет осуществлена ровно в полночь под «Гимн Великому городу» Глиэра.

Кульминацией завтрашнего праздника станет традиционный гала-концерт «Классика на Дворцовой», подробнее о котором читайте в нашем материале.