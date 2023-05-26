Путин обсудил с членами Совета безопасности дополнительную соцподдержку участников спецоперации и их семей

Президент Владимир Путин провел оперативное совещание с Советом безопасности России. На нем обсуждались дополнительные меры социальных гарантий участникам спецоперации и членам их семей. Совещание прошло в режиме видеоконференции.

«Мы сегодня обсудим дополнительные меры социальных гарантий участникам специальной военной операции и членам их семей. Докладчик — Татьяна Алексеевна Голикова (вице-премьер)»,— заявил в начале совещания господин Путин.

3 апреля Владимир Путин утвердил создание спецфонда «Защитники Отечества» для помощи ветеранам спецоперации, участникам боев в Донбассе начиная с 2014 года, семьям погибших военнослужащих. 13 мая Татьяна Голикова сообщила, что до конца 2024 года по всей России на базе фонда будет развернута система долговременного ухода за участниками спецоперации и членами их семей.

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Мария Федотова