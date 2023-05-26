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Коммерсантъ FM
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Трамп и Джонсон обсудили ситуацию на Украине

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон встретился с экс-президентом США Дональдом Трампом во время своей поездки в Соединенные Штаты, сообщает Sky News. Политики обсудили ситуацию на Украине.

Пресс-секретарь господина Джонсона сообщил, что бывший британский премьер обсуждал с господином Трампом «жизненную необходимость» победы Украины над Россией. По данным Sky News, эту тему британский политик затронул после того, как экс-президент Соединенных Штатов признался, что не раздумывает над украинским кризисом в контексте «победы и поражения». «Я хочу, чтобы все перестали гибнуть. Они гибнут. Русские и украинцы. Я хочу, чтобы они перестали гибнуть»,— говорил господин Трамп.

Дональд Трамп считается фаворитом среди членов Республиканской партии, готовых выдвинуться на президентские выборы в США в 2024 году. Согласно данным опроса, проведенного в апреле американской телекомпанией NBC, 46% избирателей от республиканцев поддержали бы кандидатуру господина Трампа на праймериз.

О том, как экс-президент США решил сделать российско-украинское урегулирование своим предвыборным коньком,— в материале «Ъ» «Дональд Трамп пробуется на роль спасителя».

Григорий Лейба

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