Беспилотник сбросил два снаряда на белгородское село Поповка

В белгородском селе Поповка Краснояружского района, расположенном на границе с Сумской областью Украины, с беспилотника сброшено два взрывных устройства. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале, пострадавших и разрушений нет.

По его словам, один снаряд сдетонировал, а второй — нет. Взрывотехники и оперативные службы в ближайшее время приступят к его обезвреживанию.

В Белгородской области из-за обстрелов со стороны Украины действует повышенный уровень террористической опасности и средний уровень реагирования. В последние месяцы атаки происходят ежедневно. Сегодня, 26 мая, в селе Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе во время обстрела ранило женщину https://www.kommersant.ru/doc/6011555. В начале недели в регион вторглась группа диверсантов, что привело к гибели местного жителя https://www.kommersant.ru/doc/6000525.

Сергей Толмачев, Воронеж