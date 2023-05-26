В Тавде 24 человека заразились кишечной инфекцией в ресторане

В Тавде (Свердловская область) 24 человека отравились роллами в ресторане японской кухни «Хотей», сообщили в Telegram-канале регионального Роспотребнадзора. Ресторан закрыли, заведение обязали провести дополнительные санитарно-противоэпидемические мероприятия и обследование сотрудников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роспотребнадзор Свердловской области Фото: Роспотребнадзор Свердловской области

По данным Роспотребнадзора, по результатам первых семи исследований установлен возбудитель острой кишечной инфекции — сальмонелла. При проверке в заведении Роспотребнадзор выявил плохое состояние холодильного оборудования и отсутствие контроля температурного режима, хранение разделочного инвентаря разного назначения в одном месте. А также в заведении работают сотрудники без данных медицинского осмотра.

Напомним, ранее в Екатеринбурге произошло массовое отравление посетителей закусочных «У Аро». С 16 по 19 января острую кишечную инфекцию выявили у 15 клиентов заведения на улице Декабристов. 20 января суд закрыл заведение на 90 дней. Затем заболели еще пять клиентов закусочной на улице Волгоградская.

Полина Хабарова

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