В Екатеринбурге из-за угрозы лесных пожаров вновь перенесли «Майскую прогулку»

Проведение «Майской прогулки» в Екатеринбурге перенесли на 10 сентября. «Перед нами встала вероятность очередного запрета на проведение мероприятия 4 июня, поэтому мы приняли решение перенести событие на начало осени»,— сообщили организаторы.

Мероприятие переносится второй раз из-за особого противопожарного режима, запрета на посещение лесов и лесопарков и возможной жары. Ранее перенести «Майскую прогулку» рекомендовал министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев.

Юбилейная 40-я «Майская прогулка» изначально должна была пройти в Екатеринбурге 21 мая. Запланированные маршруты проходили по территории парка им. Лесоводов России, Уктусского, Нижне-Исетского, Санаторного, Шарташского лесопарков. Напомним, в прошлом году в мероприятии поучаствовали около 10 тыс. человек.

Диана Сунагатуллина

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