Юбилейная «Майская прогулка» в Екатеринбурге пройдет 21 мая

В Екатеринбурге 21 мая состоится 40-я «Майская прогулка». Как сообщили организаторы, регистрация уже открыта. Прогулка начнется от площади перед Дворцом игоровых видов спорта (ДИВС, Олимпийская набережная, 3). Финиш будет организован на площади перед главным корпусом УрФУ на ул. Мира, 19.

Участникам будет предложен на выбор один из пяти пешеходных маршрутов:

10 км «Исетский променад»: старт с 10-00 до 12-00

20 км «Название уточняется»: старт с 8-00 до 11-00

30 км «Название уточняется»: старт с 8-00 до 11-00

40 км «Юбилейный»: старт с 7-00 до 9-00

50 км «Классика»: старт с 7-00 до 9-00

Известно, что маршруты будут проходить по территории парка им. Лесоводов России, Уктусского, Нижне-Исетского, Санаторного, Шарташского лесопарков. Каждый финиширующий получает традиционный знак участника «Майской прогулки».

«Майская прогулка» — традиционное массовое событие Екатеринбурга, инициированное более 30 лет назад студентами физтеха УПИ (ныне УрФУ). Число ее участников достигало 12 тысяч человек. Напомним, в прошлом году в мероприятии поучаствовали около 10 тыс. человек. Участникам «Майской прогулке» предлагали пройти по трем маршрутам.

Диана Сунагатуллина

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