Орлов подписал постановление о запрете посещать леса в Екатеринбурге

Власти Екатеринбурга ввели полный запрет на посещение лесов и торфяных массивов. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии. Также запрещено топить камины и печи во время штормового предупреждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным постановления, запрещается использовать бытовые пиротехнические изделия, сжигать мусор и траву, проводить пожароопасные работы за исключением аварийно-спасательных. На общественных и частных территориях нельзя хранить легковоспламеняющиеся жидкости, готовить пищу на мангалах за исключением точек общепита. Дачникам рекомендуется держать возле дома бочку с водой (не менее 0,2 куб. м) или порошковые огнетушители. А также производить своевременную уборку мусора и сухой травы.

По данным регионального МЧС на утро 26 мая, за сутки были ликвидированы 10 лесных пожаров, продолжают действовать — 19, локализованы — 8. К тушению привлечены более 800 человек и 100 единиц спецтехники.

Напомним, ранее губернатор Евгений Куйвашев поручил усилить контроль и меры профилактики природных пожаров. На въездах в лесопарки и на подъездах к популярным у охотников и рыбаков местам будут организованы патрули. Особый противопожарный режим на территории Свердловской области начался с 15 апреля. С 6 мая свердловчанам запретили посещать лесопарки. Запрет на охоту в регионе продлен до 1 июня.

Полина Хабарова

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