Запрет на охоту в Свердловской области продлили до 1 июня

Запрет на охоту в Свердловской области продлен до 1 июня, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Ограничение было введено 27 апреля.

Как сообщили в правительстве, эта мера ограничивает нахождение людей в лесах и предупреждает возникновение лесных пожаров. Продолжается запрет на любые виды охоты, а также приостановлена выдача разрешений.

По данным регионального МЧС на утро 19 мая, в области действуют 24 природных пожара, из них 11 возгораний локализованы. К тушению привлечены более 900 человек и свыше 170 единиц техники. Угрозы распространения природных пожаров на населенные пункты и объекты экономики нет.

Особый противопожарный режим на территории Свердловской области начался с 15 апреля. С начала пожароопасного сезона 2023 года выявлено более 1,8 нарушителей. С 6 мая свердловчанам запретили посещать лесопарки.

Полина Хабарова

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