Проверка слуха

Действительно ли животные не нападают друг на друга у водопоя? Заклеивание камеры на электронных устройствах поможет защититься от слежки? И правда ли, что звонок на мобильный в самолете может угрожать безопасности? Об этом — в специальном проекте “Ъ FM” и «Проверено.Медиа».

Списанная с путеводителя

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В Средневековье для пыток и казней использовали приспособление под названием «железная дева»?

Традиционно «железной девой» называют короб, внешне напоминающий женскую фигуру. Внутри находятся шипы, при этом их длина не должна убить жертву сразу. Последняя должна умереть от множества неглубоких ран и потери крови.

Упоминание таких пыток, вероятно, впервые встречается у блаженного Аврелия Августина в V веке. Автор рассказывает о казни римского полководца Марка Атилия Регула — его якобы заперли в бочке, внутрь которой были вбиты гвозди. Но с тех пор никаких упоминаний о подобных устройствах не встречается аж до конца XVIII века, когда такой изощренный способ казни фальшивомонетчика, якобы произошедший в 1515 году, описал немецкий философ Иоганн Зибенкис в путеводителе по Нюрнбергу.

Исследователь Петер Конечны пишет, что первая известная нам «железная дева» была обнаружена как раз спустя несколько лет после публикации этого путеводителя: в 1802 году в музее Нюрнберга появился такой экспонат. Фигура напоминала образ Девы Марии и якобы была изготовлена еще в Средневековье. Американский исследователь Дэниел Мэнникс в книге «История пыток» утверждает, что директор Немецкого национального музея доктор Майер еще в первой половине XIX века пришел к выводу, что это новодел, изготовленный для привлечения туристов. Мэнникс обращает особое внимание на то, что католическая инквизиция вряд ли могла бы допустить использование образа Богоматери для пыток и казней.

Наконец, такое устройство довольно сложно использовать, учитывая разную комплекцию и рост людей.

Вердикт — это неправда.

Абонент в зоне действия сети

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Звонок на мобильный телефон в самолете может привести к авиакатастрофе?

Еще с начала 1990-х большинство авиакомпаний просит пассажиров выключать или переводить в авиарежим их устройства. Логично считается, что гаджеты могут создавать помехи для систем связи и навигации, а конспирологи подозревают, что таким образом перевозчики навязывают пассажирам дорогостоящие звонки из самолета.

Авиакомпании и регуляторы не торопятся снимать ограничения на использование сотовых сетей, несмотря на то, что достоверно не зафиксировано ни одного случая, когда использование мобильных привело бы к крушению. А поскольку это широко известно, многие пассажиры перестали выключать свои устройства.

Например, еще в 2005 году об отсутствии подобной угрозы сообщалось в докладе помощника администратора Федерального управления гражданской авиации США. А в 2011-м Международная ассоциация воздушного транспорта проанализировала все инциденты, которые пилоты связывали с включенными мобильными устройствами, и не нашла ни одного стопроцентно подтвержденного случая. Тем не менее практика ограничения на использование электроники сохраняется.

В 2022 году Еврокомиссия постановила, что на бортах самолетов можно использовать сети 5G, и к лету 2023 года государства-члены должны сделать полосы частот 5 ГГц доступными для использования на транспорте. Постановление Еврокомиссии означает, что очень высока вероятность отмены требования включать авиарежим на европейских рейсах.

Вердикт — скорее всего, неправда.

Под покровом скотча

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Нужно заклеивать камеру ноутбука для защиты от слежки?

Дискуссия о том, стоит ли закрывать камеры на устройствах, длится уже более десятилетия. Ряд экспертов дает утвердительный ответ на этот вопрос, другие же призывают не поддаваться излишней паранойе. Несколько лет назад ажиотаж вызвала фотография Марка Цукерберга с заклеенными скотчем камерой и микрофоном MacBook.

Для начала отметим существенную разницу между камерами наблюдения и камерами на ноутбуках и других устройствах. IP-камеры, установленные дома или в общественном месте, имеют опцию удаленного доступа, и, если владелец не уделил должного внимания настройкам, устройство становится легкой добычей злоумышленника.

Взлом камеры, встроенной в гаджет, происходит иначе. Для этого на устройство необходимо загрузить вредоносное программное обеспечение, которое не только обеспечит доступ к камере, но и отключит светодиод, сигнализирующий о ее работе. Но для этого хакеру необходимо получить физический доступ к компьютеру или использовать фишинговые методы, чтобы пользователь самостоятельно запустил вредоносный код или программу. Риски серьезно увеличиваются, если пользователь устанавливает нелегальное ПО — от нелицензионной операционной системы до генератора ключей.

Важно отметить, что, как правило, хакеров интересует в целом устройство и данные на нем. Микрофон, клавиатура, файлы и пароли представляют гораздо больший интерес для взломщика. И если вы заметили, что ваша камера оказалась под управлением злоумышленника, это, скорее всего, означает, что он уже получил доступ ко всему устройству.

Таким образом, заклеивание камеры может дать пользователю некоторую иллюзию безопасности, однако подобная мера сама по себе не убережет от утечки данных.

Вердикт — большей частью неправда.

Водяное перемирие

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Правда ли, что животные не нападают друг на друга на водопое?

Вероятнее всего, убеждение, что хищники не охотятся на водопое, попало в массовое сознание из «Книги джунглей» Редьярда Киплинга. Он писал: «По закону джунглей за убийство у водопоя полагается смерть, если [водяное] перемирие уже объявлено. Это потому, что питье важнее еды». Несмотря на то, что Киплинг писал о периодах засухи, популярность обрело и более широкое представление, что животные в принципе не охотятся друг на друга на водопое.

Тем не менее в реальности дикие звери менее «законопослушны», и для хищников водопой — удобный случай, чтобы схватить потерявшую бдительность добычу. Многочисленные видеоролики показывают, как из воды на пьющих животных часто нападают крокодилы. Не брезгуют охотой на водопое львы, гиены, волки и другие хищники. В большинстве случаев, когда животные мирно сосуществуют у водопоя, речь идет о травоядных, например, жирафах, зебрах и бегемотах. Не атакуют друг друга и хищники разных видов, например, львы и волки, которые не связаны между собой пищевой цепочкой.

Зоологи из Оксфордского университета провели исследование о сезонном рационе африканских львов. Выяснилось, что хищники очень часто убивают своих жертв в радиусе 2 км от водоемов. И хотя ученые фиксировали случаи, когда кошачьи, имея такую возможность, не атаковали своих жертв на водопое, это объясняется сытостью хищников.

Кстати, во многих постах о «водяном перемирии» в качестве иллюстрации используется фото льва и зебры, мирно пьющих воду бок о бок. Однако на самом деле это изображение взято из рекламы страхования для путешественников, сделанной с использованием компьютерной графики.

Вердикт — большей частью неправда.