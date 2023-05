В Макао открыли новый суперкурорт с копией Биг-Бена и Вестминстерского дворца

В Макао состоялось торжественное открытие нового развлекательно-игорного комплекса The Londoner Macao, на территории которого разместились копия башни Биг-Бен, Вестминстерского дворца, резиденции британского премьер-министра на Даунинг-стрит, 10, мемориального фонтана Шафтсбери и некоторых других достопримечательностей Лондона. На церемонии открытия казино The Londoner Macao присутствовал Дэвид Бекхем.

Для полного погружения в атмосферу Британии в казино шесть раз в неделю будет проходить церемония смены почетного караула, подобная той, что проходит в Лондоне у Букингемского дворца. Мероприятие будет проходить с участием местных артистов в костюмах королевских гвардейцев. Кроме того, посетители могут поучаствовать в церемонии чаепития по мотивам «Алисы в стране чудес» Льюиса Кэрролла, проехаться в классическом черном такси или на двухэтажном автобусе.

Казино The Londoner Macao, строительство которого обошлось в $2 млрд, не единственное тематическое игорное заведение в районе Котай Макао. Владеющей The Londoner Macao американской компании Las Vegas Sands принадлежат расположенные в том же районе The Venetian Macao, The Parisian Macao и Sands Maco, стилизованные под Венецию, Париж и Лас-Вегас. На их территории можно увидеть Эйфелеву башню, Гранд-канал и другие достопримечательности этих трех городов.

Алена Миклашевская