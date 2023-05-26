Более 70% петербуржцев готовы приобрести автомобиль по параллельному импорту

Большинство жителей Петербурга теоретически готовы приобрести автомобиль по параллельному импорту. Утвердительно ответили на вопрос о такой возможности 71% опрошенных горожан. Это желание связано с тем, что половине из них (55%) не нравятся те машины, которые представлены сейчас на российском рынке, четверть (32%) считают, что автомобиль, ввезенный по параллельному импорту, будет более качественным, а 1% опрошенных хотят приобрести редкий транспорт, чтобы выделяться на дороге. Таковы данные совместного опроса, проведенного СК «Росгосстрах» и сервисом проверки автомобилей «Автокод».

При этом 17% автомобилистов пока затрудняются ответить, готовы ли они покупать машину по параллельному импорту, а 12% точно уверены в том, что делать этого не будут. Главной причиной такого решения они называют высокую цену автомобиля, в которую будут заложены сертификация, таможенные пошлины и прочие издержки (20%).

Среди тех, кто не готов к покупке по параллельному импорту, еще 30% предпочтут сделать выбор в пользу иномарки с пробегом, которая уже есть на рынке, а 10% лучше приобретут китайский или отечественный автомобиль.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Санкт-Петербург занял третье место в антирейтинге регионов России, где чаще всего заявляют об угонах автомобилей. Также сообщалось, что в Петербурге начали чаще угонять машины корейских марок.

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