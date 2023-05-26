Петербург вошел в топ-3 регионов, где чаще всего угоняют автомобили

Санкт-Петербург занял третье место в антирейтинге регионов России, где чаще всего заявляют об угонах автомобилей, пишет «РИА Новости» со ссылкой на данные исследования страховой компании «Согласие». Показатель частоты краж машин в городе составил 0,0537% от клиентской базы компании.

На первом месте по числу угонов оказалась Тверская область с частотой 0,1381%, на второй строчке расположилась Новосибирская область с показателем в 0,0794%. Топ-5 антирейтинга замкнули Москва (0,0405%) и Тульская область (0,0384%). Среди самых угоняемых моделей оказались Hyundai Santa Fe, Hyundai Tucson, Kia Sorento, Kia Rio X-Line и Mitsubishi Outlander.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге начали чаще угонять корейские автомобили.

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