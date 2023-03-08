В Петербурге начали чаще угонять корейские автомобили

Число обращений по причине угона в Санкт-Петербурге по итогам 2022 года снизилось на 30%. Наибольший интерес злоумышленники проявляли к моделям Hyundai Palisade, Genesis G70 и Hyundai Sonata, следует из данных Группы Ренессанс страхование.

Как следует из статистики ГУ МВД, раскрываемость угонов по итогам 2022 года достигла максимального количества значения. Вследствие страхования автомобилей от краж снизилось на 30% по сравнению с 2021 годом. Пики активностей угонщиков пришлись на март-апрель и август-сентябрь 2022.

«Чаще всего самыми угоняемыми машинами становятся те, что наиболее востребованы у покупателей. Такие транспортные средства могут быть популярны среди злоумышленников с целью угона для последующего разбора и продажи б/у запчастей. Хотя в рейтинге самых похищаемых автомобилей лидирует масс-маркет, в топ-10 предпочтений преступников вошли также два из самых проблемных брендов с точки зрения дефицита запчастей: Mercedes-Benz и Lexus»,— рассказал вице-президент по автострахованию «Ренессанс страхование» Сергей Демидов.

В феврале «Ъ-СПб» рассказывал, что продажи легковых автомобилей с пробегом в Санкт-Петербурге в январе выросли по сравнению с показателем за январь прошлого года на 10,6%, до 11 891 единиц. В то же время реализация новых машин снизилась на 53,5%, до 2 317 штук. Эксперты отмечают положительные тенденции на рынке, но объясняют их кратковременным эффектом программ господдержки.

Подробнее – в материале «Подержанные машины тянут рынок вверх»

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