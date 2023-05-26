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Краснодарский юрист: за повреждение БПЛА ипотечного жилья отвечает собственник

Банк не отвечает за такие обстоятельства, как падение беспилотника, и имеет право потребовать досрочного исполнения обязательств по договору в случае серьезного повреждения или утраты жилья, пишет kuban.aif.ru со ссылкой на юриста Арега Оганесяна.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Как рассказал юрист, согласно статье 211 ГК РФ, риск случайной гибели или повреждения имущества лежит на собственнике. Такие же правила прописаны в законе «Об ипотеке» в отношении заемщика.

Однако господин Оганесян уточнил, что законодательство позволяет застраховать предмет залога от полной утраты либо повреждения в обязательном порядке. А значит, удовлетворить требования банка владелец жилой недвижимости, пострадавшей в результате падения беспилотника, сможет за счет страхового возмещения.

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Напомним, власти Краснодара утром 26 мая сообщили о хлопке в центре Краснодара. Хлопок раздался в 4:17 на улице Морской, были повреждены офисное здание и дома.

Здание, пострадавшее от взрыва, оцеплено. В пятиэтажном доме рядом с улицей Морской, расположенном по улице Гаражной, от взрыва выбило окна. В частном доме неподалеку также повреждена кровля.

Андрей Пугачев

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