В МТС заявили, что инфраструктура компании не пострадала в результате ЧП в Краснодаре

Инфраструктура и сотрудники МТС не пострадали в результате инцидента на улице Морской в Краснодаре, сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: соцсети Фото: соцсети

«Сеть работает в штатном режиме»,— отметили в МТС.

По данным ТАСС, незначительно повреждена часть кровли здания офиса сотового оператора.

Власти краевого центра сообщили, что рано утром 26 мая в районе здания на ул. Морская, 54/2 произошел хлопок.

По информации из соцсетей, предположительно город атаковали беспилотники. Официального подтверждения этой версии на данный момент нет. Как сообщал телеграм-канал Baza, обломки упали на офисное здание оператора связи. Согласно данным справочника «2ГИС», по указанному адресу располагается клиентский офис компании МТС.

На улицу Морскую также прибыл глава города Евгений Наумов. На территории работают экстренные службы. Здание, пострадавшее от взрыва, оцеплено.

Кроме того, в пятиэтажном доме рядом с улицей Морской, расположенном по улице Гаражной, от взрыва выбило окна. В частном доме неподалеку также повреждена кровля. На территории работают экстренные службы.

Мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил в своем Telegram-канале, что власти города помогут в восстановлении.

Андрей Пугачев