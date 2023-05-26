Песков: Британия обязана разморозить активы России без условий о репарациях

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что все страны, которые инициировали заморозку российских активов, в том числе Великобритания, должны разблокировать их без каких-либо требований. Таким образом он прокомментировал условия британских властей о возвращении замороженных российских активов в обмен на компенсацию нанесенного Украине ущерба.

«Британия и другие страны, посягнувшие на российские активы, обязаны их разморозить немедленно без каких-либо условий. В противном случае они нарушают все нормы и правила как своего внутреннего законодательства, так и международного права»,— сказал Дмитрий Песков в ходе пресс-колла, отвечая на вопрос «Ъ FM», согласится ли Москва выплатить компенсацию Украине за нанесенный в ходе боевых действий ущерб.

О том, что Великобритания разблокирует российские активы, если Россия согласится выплатить Украине компенсации, заявил глава британского МИДа Джеймс Клеверли 19 мая. 26 мая The Guardian сообщила, что британская Палата общин уже потребовала от правительства разработать план использования активов России.

Однако, по информации газеты, правительство Великобритании отказывается брать на себя обязательства по экспроприации средств Центробанка РФ, опасаясь создать прецедент, который парализует международную финансовую систему и спровоцирует контрмеры в отношении Лондона. По данным The Guardian, в 2022 году замороженные в Великобритании госактивы РФ оценивались в £26 млрд (2,5 трлн руб.).

Милена Костерева