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Коммерсантъ FM
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«Традиция поливать друг друга шампанским на подиуме тоже отсюда»

Дмитрий Гронский — об истории гонок в Ле-Мане

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, что привнесли в жизнь автомобилистов по всему миру знаменитые соревнования на выносливость.

Фото: Bernard Cahier / Getty Images

Фото: Bernard Cahier / Getty Images

В пятницу исполняется ровно 100 лет знаменитой гонке на выносливость во французском местечке Ле-Ман, первые состязания стартовали 26 мая 1923 года.

Все мы знаем, сколько всего происходит в автомобильном мире всего за год, поэтому можно себе представить количество событий, связанных с гонками в Ле-Мане, которым теперь уже более века. Тут оставили свои следы и развитие техники, и человеческие судьбы, и даже политическое противостояние.

Вот, например, в гонках 1926 года победу одержала команда, выступавшая на автомобилях Lorraine-Dietrich, марка известна нам по «Золотому теленку» Ильфа и Петрова. На машинах была применена такая инновация, как противотуманные фары, позволявшие не снижать скорость в утренние часы. Сегодня «противотуманки» есть не на гоночных, а даже на обычных автомобилях.

Считается, что замок зажигания у автомобилей Porsche расположен слева от рулевой колонки тоже благодаря Ле-Ману. Когда-то гонщики на старте должны были бежать к своим машинам, и, чтобы быстрее выехать на трассу, удобнее было левой рукой заводить мотор, а правой уже включать передачу.

Традиция поливать друг друга шампанским на подиуме тоже отсюда. Такой «душ» впервые устроила команда Ford в 1967 году.

Ну и про политику. Россияне имели возможность участвовать в гонках в Ле-Мане лишь последние пару десятков лет. Однако это вовсе не значит, что во времена СССР здесь совсем не было, скажем так, «русского следа». В 1931 году второе место в абсолютном зачете занял Борис Ивановский, бывший царский офицер, покинувший Россию после 1917 года.

А самая скандальная ливрея, то есть раскраска болида, была отмечена в 1970 году. За счет аэродинамического обвеса прототип Porsche 917 был похож на свинью, и главный дизайнер марки придумал покрасить машину в розовый цвет, нанеся на кузов схему разделки туши, как в мясном отделе. Звали главного дизайнера Porsche Анатолий Федорович Лапин.

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