Медведев: пока есть Владимир Зеленский, переговоры с Украиной невозможны

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что рано или поздно Киеву придется договариваться с Москвой. Однако, по словам экс-президента, пока Украиной правит действующая власть, а президентом остается Владимир Зеленский, любые переговоры невозможны.

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«Пока есть киевский режим, клоун Зеленский, переговоры невозможны»,— сказал господин Медведев во время беседы с журналистами во Вьетнаме. Сами переговоры он считает неизбежными, но с оговоркой. «Пока эти люди у власти, ситуация для России не поменяется с точки зрения переговоров»,— пояснил он.

При этом господин Медведев подчеркнул, что все планы мирного урегулирования украинского конфликта, которые предлагаются разными странами, необходимо изучать.

Ранее с мирными инициативами выступили несколько сторон. Президент Украины Владимир Зеленский и страны Запада настаивают на украинской формуле мира, согласно которой к Украине должны вернуться территории в границах 1991 года, в том числе Крым, а Россия должна выплатить репарации.

Китай предлагал 12 пунктов, среди них: прекратить огонь, начать мирные переговоры, прекратить односторонние ограничения, обеспечить стабильность цепочек мировых поставок. Африканская же миссия по урегулированию российско-украинского конфликта предлагает в первую очередь остановить боевые действия.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 24 мая констатировал, что предпосылок для мирного урегулирования сейчас нет.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».