Против экс-главреда «Эха Петербурга» возбудили административное дело за репост «Медузы»

Против журналиста и бывшего главного редактора «Эха Петербурга» Валерия Нечая возбудили административное дело об участии в деятельности нежелательной организации (ст. 20.33. КоАП РФ). Поводом для этого стал репост материалов издания «Медуза», признанного нежелательной организацией (также внесено в реестр иностранных агентов). Это первое административное дело за репост публикаций издания, сообщает правозащитный проект «Первый отдел».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валерий Нечай

Фото: НИУ ВШЭ Валерий Нечай

Фото: НИУ ВШЭ

По информации «Первого отдела», Валерия Нечая вызвали в прокуратуру для вручения копии постановления о возбуждении административного дела против него. Как следует из письма, имеющегося в распоряжении адвокатов проекта, материалы проверки «по факту распространения в сети "Интернет" информационных материалов иностранной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации, а именно Limited Liability Company (SIA) Medusa Project» поступили в прокуратуру Адмиралтейского района Санкт-Петербурга из городской прокуратуры.

Других подробностей дела не приводится. «Первый отдел» отмечает, что лично Валерий Нечай не получал письма о возбуждении административного дела. «Новой газете Европа» Валерий Нечай заявил, что узнал о возбуждении дела от основателя «Первого отдела» адвоката Ивана Павлова (признан иностранным агентом). «Я думаю, что это больше интерес не ко мне, а к "Медузе"»,— сказал господин Нечай.

Генпрокуратура признала «Медузу» нежелательной организацией 26 января этого года, 7 февраля Минюст внес ее в соответствующий реестр. По мнению Генпрокуратуры, деятельность издания «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации». Medusa Project зарегистрирована в Латвии в 2014 году.

Олеся Павленко