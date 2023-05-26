Мэрия Екатеринбурга повторно подала исковое заявление к владельцу «Баден-Бадена»

Администрация Екатеринбурга повторно подала исковое заявление к владельцу термальных комплексов «Баден-Баден» Евгению Кононову. Иск был подан в Кировский районный суд. Отметим, что ранее администрация уже подавала исковое заявление с требованием снести самовольные постройки, которые начала возводить компания «Баден-Баден» в Шарташском лесопарке. Как объяснили в пресс-службе суда, было подано определение об устранении недостатков в иске. «Вчера судье принесли лист во исполнение этого определения, то есть исправляющий недостатки»,— пояснили в суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Вчера иск к организации был подан повторно. Допущенная ранее в тексте иска небольшая техническая ошибка исправлена»,— также подтвердили в администрации. В компании обещали прокомментировать ситуацию позже. Но ранее там объясняли, что хотят построить в лесопарке зону отдыха. По их словам, участок находится в частной собственности и не является землями лесного фонда или городскими лесами.

Напомним, после начала строительства построек в лесопарке природоохранная прокуратура начала проверку.

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