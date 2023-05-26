Губернатор Гладков: погибшего во время захода ДРГ мирного жителя убили выстрелом в голову

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что погибший во время нападения украинских диверсантов — командир отделения Преображенского батальона (тероборона) Юрий Гоевой. Как рассказал губернатор, убит он был не осколками от взрыва, как считалось ранее, а выстрелом в голову.

В связи с тем, что погибший не был военнослужащим, его близким не положены выплаты. Однако Вячеслав Гладков пообещал выплатить из областного бюджета 3 млн руб. его несовершеннолетней дочери. Также он сообщил, что региональное правительство будет выплачивать всем детям погибших членов теробороны 50 тыс. руб. ежемесячно до достижения 21 года.

Преображенский батальон, о котором упоминал губернатор, является созданным в области батальоном самообороны. Сейчас это добровольные народные дружины, которые не имеют оружия.

Нападение диверсантов на Грайворонский округ произошло 22 мая. В результате вторжения были ранены 12 человек и повреждено около 500 зданий. Ответственность за нападение взяли на себя «Легион "Свобода России"» (признан в России террористическим и запрещен) и «Русский добровольческий корпус». Эти созданные при ВСУ подразделения, как утверждается, состоят из россиян, участвующих в боевых действиях на стороне Украины. Официальный Киев отрицает свою причастность к атаке, настаивая, что «партизаны» действовали самостоятельно.

Минобороны России на следующий день после вторжения сообщило, что в результате контртеррористической операции диверсанты были заблокированы и разгромлены — убиты более 70 человек, уничтожены 4 БМП и 5 пикапов. Остальные были вытеснены на Украину. Сами организации отрицали потери в технике и говорили о двух убитых.

О развитии ситуации в регионе — в репортаже «Ъ» «Стреляли-стреляли, а как же».