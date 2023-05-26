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Коммерсантъ FM
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Рогов заявил о предотвращении теракта в отношении журналиста в Энергодаре

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о предотвращении «громкого» теракта в Энергодаре. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Как утверждает Владимир Рогов, по предварительной информации, теракт организовали «террористы УГИЛ» в отношении журналиста одного из федеральных СМИ. О ком конкретно идет речь, он не уточнил.

Господин Рогов сообщал о предотвращении еще одного теракта в Энергодаре в конце марта. Тогда, по его словам, была обнаружена конспиративная квартира, предположительно предназначенная для использования украинской диверсионно-разведывательной группой. Во время обыска было изъято 150 г взрывчатых веществ и компоненты для самодельных взрывных устройств.

Аббревиатуру УГИЛ Владимир Рогов использует для обозначения Украины. В июне 2022 года он предложил переименовать Украину в «Украинское государство Ивано-Франковска и Львова».

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Милена Костерева

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