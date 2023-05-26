В Краснодаре коммунальщики вскрыли квартиру в поврежденном от взрыва доме, спутав ее с чердаком

В Краснодаре при устранении последствий утреннего взрыва на улице Морской сотрудники коммунальной службы по ошибке вскрыли дверь квартиры, перепутав ее со входом на чердак. Об этом сообщает муниципальный центр управления города.

«Коммунальщикам необходимо было попасть на чердак, но дверь перепутали, и на пороге их встретил дедушка. Оказалось, что у него плохой слух и он просто не услышал шум от попыток попасть в его квартиру»,— говорится в сообщении.

В управлении пояснили, что поврежденную дверь починили и установили в квартиру новый замок.

На улице Морской в результате взрыва утром 26 мая были повреждены офисное здание и жилой дом. В пятиэтажном доме поблизости, на улице Гаражной, выбило окна. В частном доме неподалеку повреждена кровля. На месте работают сотрудники экстренных служб. Глава города Евгений Наумов сообщил, что в скором времени будет проведена оценка причиненного ущерба.

Анастасия Донскова

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