В Екатеринбурге начнут судить тюменца, взявшего в заложники работников «Магнита»

Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге рассмотрит уголовное дело 34-летнего Алексея Газиева, который взял в заложники сотрудников магазина «Магнит». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области. Напомним, он обвиняется в захват в заложники и удержание более двух лиц (пп. «г», «ж» ч. 2 ст. 206 УК РФ) и грабеже (ч. 1 ст. 161 УК РФ).

Инцидент произошел ночью 10 марта в магазине на ул. Александра Протозанова. По данным следствия, Алексей Газиев вооружился витринным ножом для овощей, и взял в заложники трех человек. Двух сотрудников он запер в подсобном помещении, а администратора связал скотчем и, приставив нож к горлу, потребовал от силовиков пригласить представителей СМИ для для дачи им интервью и его трансляции.

Полицейские требовали освободить заложников, но обвиняемый отказывался. В итоге спустя несколько часов сотрудники Росгвардии и полиции проникли в магазин и задержали тюменца. Заложники не пострадали.

Сейчас обвиняемый находится в СИЗО в Тюмени.

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