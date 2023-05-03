Захватчик заложников в тюменском «Магните» останется в СИЗО до июня

Центральный районный суд Тюмени продлил меру пресечения Алексею Газиеву, который в марте взял в заложники сотрудников магазина «Магнит», сообщили в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. Алексей Газиев будет находиться в СИЗО до 9 июня.

По данным следствия, около 02:00 ночи 10 марта Алексей Газиев зашел в круглосуточный магазин на ул. Александра Протозанова, вооружился витринным ножом, и взял в заложники трех человек. Двое сотрудников смогли сбежать, а третий, которому нападавший угрожал ножом, провел в магазине еще несколько часов.

В обмен на освобождение заложника Алексей Газиев требовал представителей СМИ. Территорию оцепили сотрудники Росгвардии и полиции. В результате мужчину задержали, а заложник не пострадал. Алексея Газиева обвиняют по ч. 3 ст.30 п. «и» ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство из хулиганских побуждений) и п. «в, г, ж» ч.2 ст. 206 УК РФ (захват заложников).

Вину обвиняемый признал полностью и извинился перед потерпевшими.

Диана Сунагатуллина

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