Антимонопольщики уличили воронежского регоператора ТКО «Экотехнологии» в незаконном ограничении конкуренции в течении двух лет

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Воронежской области установило, что воронежское АО «Экотехнологии», регоператор по обращению с ТКО, незаконно ограничивало конкуренцию на торгах в течение двух лет. Ведомство установило, что компания нарушила ч. 1 ст. 17 закона о защите конкуренции, злоупотребив своим правом на самостоятельное установление в положении о закупках случаев осуществления закупки неконкурентным способом. Компании предписано внести изменения в положение о закупке товаров, работ, услуг путем исключения спорных пунктов.

«“Экотехнологии” утвердили такое положение о закупке, которое позволяет закупать товары у единственного поставщика без проведения торгов. При этом в период с 2020 по 2022 годы все закупки, проведенные компанией, были осуществлены без проведения конкурентных торгов»,— рассказали в региональном УФАС.

В АО «Экотехнологии» свои действия объяснили тем, что закупки проводились «при наличии неотложных обстоятельств» или неэффективности проведения конкурентной закупки. Но в управлении установили, что у компании не было объективной необходимости в проведении закупок неконкурентным способом.

Мария Старикова

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