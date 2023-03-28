УФАС заподозрило воронежские «Экотехнологии» в ограничении конкуренции на торгах

Управление Федеральной антимонопольной службы по Воронежской области возбудило дело в отношении крупнейшего регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами АО «Экотехнологии» по факту ограничения конкуренции на торгах (ч.1 ст.17 закона о защите конкуренции), следует из сообщения управления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В управлении посчитали, что АО «Экотехнологии» злоупотребило своим правом на самостоятельное установление положения о закупке, которое позволяет приобретать товары у единственного поставщика без проведения торгов. С 2020 по 2022 годы все закупки, проведенные АО «Экотехнологии», были осуществлены исключительно у единственного поставщика без проведения конкурентных торгов.

АО «Экотехнологии» как региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными обязано осуществлять свою закупочную деятельность в соответствии с законом о закупках № 223-ФЗ. Он предполагает, что компания должна утвердить положение о закупке, в котором описывается порядок проведения торгов, пояснили в УФАС. В положении устанавливается и исчерпывающий перечень случаев проведения закупок у единственного поставщика. При этом «в таких случаях заказчик должен обосновать, что выдвигаемые требования к предмету закупки могут быть исполнены исключительно конкретным поставщиком и никаким иным».

В антимонопольном ведомстве «Ъ-Черноземье» уточнили, что компанией в указанный период (три года) закупались разные товары и услуги, к примеру, оказание юридических услуг, поставка контейнеров для ТКО, захоронение отходов: «Победителем по всем аукционам была не одна и та же компания, но все торги были проведены без соблюдения конкурентных принципов». Кроме того, в утвержденном компанией положении о закупках перечень услуг, которые они могут покупать у единственного поставщика, «необоснованно расширен». «По сути без торгов закупались даже те товары и услуги, которые они должны были закупать через процедуру торгов, и где могла бы быть за счет этого экономия»,- считают в УФАС.

Владимир Зоркий