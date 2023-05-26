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Коммерсантъ FM
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Володин: госдолг США — мировая финансовая пирамида

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал госдолг США «мировой финансовой пирамидой», которую Соединенные Штаты построили для обмана других народов и стран. По его мнению, государствам, зависимым от доллара, надо искать альтернативную валюту.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Господин Володин отметил, что США находятся на пороге дефолта из-за достижения лимита госдолга. По его мнению, страна живет за счет других стран, а ее способность самостоятельно обслуживать долги сокращается. «Вдумайтесь, в 2023 году сумма процентных платежей по американскому госдолгу может достичь 1,5 трлн долларов — почти треть всех доходов бюджета США»,— написал он в своем Telegram-канале.

«Все финансовые пирамиды, как показывает история, рано или поздно заканчиваются крахом. Но здесь ситуация особая. Госдолг США — это мировая финансовая пирамида, построенная Вашингтоном для обмана других народов и стран»,— дополнил Вячеслав Володин.

Сейчас лимит госдолга США составляет $31,4 трлн, переговоры о его повышении продолжаются несколько месяцев. Министр финансов США Джанет Йеллен несколько раз предупреждала Конгресс США о рисках дефолта к 1 июня из-за достижения лимита. Республиканцы, контролирующие Палату представителей, не хотят соглашаться на повышение потолка без бюджетных реформ. 19 мая в Республиканской партии заявили, что переговоры о его повышении приостановлены на неопределенный срок.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «И невозможное возможно».

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