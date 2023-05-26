Lloyd's Register отзовет страховку перевозящих нефть из России танкеров индийской компании Gatik

Международная компания Lloyd's Register из-за нарушения санкций к 3 июня отзовет страховку 21 танкера компании Gatik Ship Management, активно занимающейся перевозкой российской нефти. Об этом представители Lloyd's Register сообщили Reuters.

Британская Lloyd's Register предоставляет услуги по классификации судов, судостроительных материалов, систем и оборудования, а также выдает сертификаты о годности судна к эксплуатации.

«Lloyd's Register содействует соблюдению санкционных ограничений в отношении торговли российской нефтью. При наличии фактов, доказывающих нарушение санкций, мы прекращаем оказывать услуги судам, которые, по мнению властей, нарушают международные санкции»,— говорится в заявлении компании, которое есть в распоряжении агентства.

Зарегистрированный в США клуб взаимного страхования American Club также подтвердил, что с конца апреля прекратил сотрудничество с Gatik. О планах перестать работать с Gatik заявила Reuters и российская компания «Ингосстрах». Там рассказали, что страховое покрытие для танкера «Прометей» компании Gatik истекло в апреле и не было продлено. Компании «пришлось отклонить некоторые запросы на страхование, полученные от Gatik, из-за рисков, связанных с освещением в СМИ».

По оценкам агентства, с начала января по конец апреля Индия импортировала 2,76 млн т российской нефти на судах, принадлежащих Gatik. Из данных Refinitiv следует, что в мае и июне танкеры Gatik должны были перевезти еще около 1,36 млн т нефти из России.

В конце апреля Bloomberg сообщил, что American Club отозвал страховку от разлива нефти для 34 танкеров компании Gatik Ship Management. Зарегистрированная в Мумбае компания возникла в качестве одного из крупнейших в мире операторов нефтяных танкеров только в 2022 году, после введения санкций против России. Менее чем за год Gatik скупила с рынка 53 судна, способных перевозить совокупно более 30 млн баррелей нефти.

По данным S&P Global, танкеры Gatik Ship Management были активно задействованы в торговле российской нефтью. По мнению источников Bloomberg, отзыв страховки был связан с тем, что Gatik собиралась перевозить российскую нефть по цене выше потолка.

Подробнее — в материале «Ъ» «Охота за танкерами».

Милена Костерева