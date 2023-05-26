Шольц планирует переговоры с Путиным по Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил о планах «в подходящее время» провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным и обсудить конфликт на Украине. В последний раз господа Шольц и Путин говорили по телефону 2 декабря 2022 года, разговор продлился час.

В рамках интервью для Kolner Stadt-Anzeiger Олафу Шольцу задали вопрос о том, поддерживает ли он связь с президентом России. «Прошло довольно много времени с момента моего последнего телефонного звонка. Но я намереваюсь в подходящее время снова поговорить с Путиным»,— ответил господин Шольц.

В то же время Олаф Шольц отметил, что Германия продолжит оказывать поддержку Украине. При этом он подчеркнул свое намерение сделать все, чтобы предотвратить прямой конфликт между НАТО и Россией.

В последний раз телефонные переговоры Олафа Шольца и Владимира Путина проходили 2 декабря прошлого года. В январе 2023 года в правительстве Германии заявили, что не намерены отказываться от контактов с Россией. В феврале эту же позицию озвучил сам канцлер. Олаф Шольц отмечал, что продолжит контакты с Владимиром Путиным вопреки различию взглядов по военной операции на Украине.