Сын экс-губернатора Иркутской области вышел на свободу по УДО

Сын бывшего губернатора Иркутской области Сергея Левченко Андрей, осужденный за мошенничество, вышел на свободу условно-досрочно, сообщили «Ъ-Сибирь», источники, знакомые с ситуацией. Он был осужден в июле 2022 года на девять лет лишения свободы. Вину Левченко не признал. В марте 2023 года иркутский областной суд по ходатайству гособвинения смягчил срок основного наказания до шести лет лишения свободы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В мае ангарский городской суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Андрея Левченко. «Суд с учетом поведения Левченко А. С. за весь период отбывания наказания принял решение освободить осужденного от отбывания основного наказания в виде лишения свободы условно-досрочно на 2 года 2 месяца»,– сообщал тогда суд. Андрей Левченко должен будет ежемесячно проходить регистрацию в специализированном государственном органе, осуществляющем контроль за поведением осужденного, без уведомления этого органа не менять своего постоянного места жительства, не посещать увеселительные заведения с 22 часов до 7 часов.

На прошлой неделе депутаты иркутского заксобрания проголосовали за досрочное лишение Андрея Левченко мандата.

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Оксана Павлова, Влад Никифоров, Иркутск