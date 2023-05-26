Замглавы МИД Вершинин считает агрокорпорации Запада бенефициарами роста цен на продовольствие

Страны Запада замалчивают тот факт, что главными бенефициарами роста цен на продовольствие и удобрения являются его агрокорпорации, утверждает замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. По его словам, речь идет о так называемой «большой четверке» — американских Archer Daniels Midland, Bunge и Cargill, а также нидерландской Louis Dreyfus. На их долю приходится от 75 до 90% мирового товарооборота сельхозпродукции.

Как утверждает господин Вершинин, в 2022 году эти компании получили рекордную прибыль с продаж, «спекулируя на искусственном ажиотаже в связи с возможным дефицитом, а также на инфляции». Он уверяет, что Запад «не скрывают намерений получать за бесценок сырую сельхозпродукцию для ее дальнейшей переработки и поставки в качестве готовых товаров с высокой добавленной стоимостью».

«Американцы и европейцы, голословно обвиняя Россию в провоцировании угроз голода, не только с ходу отвергают любые указания на деструктивное воздействие их санкций, но и тщательно замалчивают тот факт, что главными бенефициарами роста цен на продовольствие и удобрения, дестабилизации их поставок на мировые рынки являются крупнейшие западные агрокорпорации»,— сказал замминистра на XI встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

Сергей Вершинин утверждает, что Запад не прекращает обвинять Россию в кризисной ситуации на продовольственном рынке. Он считает, что «негативные тренды» на рынке обострили «климатические катаклизмы, пандемия COVID-19, форсирование энергоперехода на возобновляемые источники». По мнению замглавы МИД, разбалансировку мировых рынков также усугубили санкции против России.

«В результате были заблокированы транспортные артерии, через которые осуществлялась доставка отечественных удобрений и продовольствия, оказались парализованы банковские институты, стали недоступны соответствующие сделки по страхованию и перестрахованию»,— добавил замминистра иностранных дел РФ, слова которого приводятся в пресс-релизе на сайте МИДа.

В мае Россия продлила участие в зерновой сделке, заключенной летом 2022 года с Украиной при участии ООН и Турции. Она предполагает открытие портов на Украине для вывоза сельхозпродукции и разблокировку экспорта российского продовольствия и удобрений. Москва пригрозила прекратить реализацию соглашения после 17 июля, если не будут выполнены ее требования, в числе которых — переподключение Россельхозбанка к SWIFT. В Евросоюзе сказали, что не намерены идти на этот шаг.

О зерновой сделке — в материале «Ъ» «Пшеница плывет дальше».

Лаура Кеффер