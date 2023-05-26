Для спасения Милены Пушкаревой не хватает 795 359 руб.

Заведующий отделением патологии позвоночника НМИЦ травматологии и ортопедии имени Н. Н. Приорова Сергей Колесов (Москва): «У Милены прогрессирует грудопоясничный сколиоз 4-й степени: деформирована грудная клетка, нарастает болевой синдром, начались проблемы с дыханием. Деформация будет только усиливаться, приводя к нарушению функций внутренних органов, развитию сердечно-легочной недостаточности. Девочке необходима операция с использованием новой технологии VBT (Vertebral Body Tethering), которая позволит устранить искривление, сохранив подвижность позвоночника. В результате спина максимально выпрямится, расправится грудная клетка, восстановится полноценное дыхание. Качество жизни Милены значительно улучшится».

Стоимость операции 1 316 359 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 500 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Красноярск» соберут 21 тыс. руб. Не хватает 795 359 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Милену Пушкареву, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Милены — Натальи Васильевны Пушкаревой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).