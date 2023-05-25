«Мерседес-Бенц РУС» провел ребрендинг и стал «МБ РУС»

Компания «Мерседес-Бенц РУС» после передачи долей и акций Mercedes-Benz AG в российских дочерних предприятиях компании «Автодом» провела ребрендинг и сменила название, сообщается в пресс-релизе.

Новая компания, получившая название «МБ РУС», будет заниматься продажей, послепродажным обслуживанием и гарантийной поддержкой легковых и коммерческих автомобилей. Основным направлением работы компании останется бренд Mercedez-Benz, но при этом анонсировано начало сотрудничества и с другими автопроизводителями. Первой новой маркой для «МБ РУС» стал китайский бренд Forland.

Напомним, в конце ноября 2022 года Mercedes-Benz официально объявил об уходе с российского рынка и сообщил о планах продать свои активы в стране «Автодому». Сумма сделки не раскрывалась. В «Автодоме» сообщали, что в рамках сделки Mercedes получил опцион на обратный выкуп российского бизнеса по рыночной цене.

В августе прошлого года в «Автодоме» сообщали о переговорах с китайскими автопроизводителями на предмет эксклюзивного дистрибуторства новых марок в России. Вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров отмечал, что на подмосковном заводе Mercedes-Benz, скорее всего, будут производить автомобили — «Автодом» сможет привлекать другие компании для выпуска автомобилей на площадке в индустриальном парке Есипово.

Максим Вершинин

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