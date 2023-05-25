Истребители РФ сопроводили над Балтикой два стратегических бомбардировщика США

Министерство обороны России сообщило, что в воздух были подняты истребители Су-35с и Су-27п для сопровождения над Балтийским морем двух стратегических бомбардировщиков США. Отмечается, что «нарушение государственной границы РФ не допущено».

Сегодня, 25 мая российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Балтийского моря были обнаружены приближающиеся к границе «две воздушные цели». В воздух были подняты истребители из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Западного военного округа. Экипаж классифицировал воздушные цели как два В-1В военно-воздушных сил США.

Российские истребители вернулись на аэродром базирования после удаления иностранных военных самолетов от госграницы. Как отмечает Минобороны РФ, полет российских самолетов выполнялся « в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства».

Аналогичный инцидент произошел двумя днями ранее. 23 мая российский истребитель Су-27 был поднят в воздух для сопровождения двух стратегических бомбардировщиков В-1В ВВС США. Тогда Минобороны РФ также сообщало, что госграница не была нарушена. Госдеп заявлял, что в ведомстве о перехвате не знают. В Пентагоне взаимодействие бомбардировщиков США, которые появились над Балтикой в рамках учений, и российского истребителя назвали безопасным и профессиональным. Россия также поднимала в воздух истребители из-за американских бомбардировщиков над Балтийским морем в марте.

Леонид Уварчев