В Краснодаре в поврежденном взрывом газа доме начали разбирать крышу

В Краснодаре в доме, где взорвался газ и произошел пожар, начали разбирать наиболее поврежденные участки кровли. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Краснодара Фото: пресс-служба мэрии Краснодара

«Мы уже обеспечили стабильность конструкций, тем самым предотвратили дальнейшие обрушения. А именно — установили строительные стойки в квартирах, стабилизировали плиты перекрытия. Это позволит нам обеспечить туда безопасный доступ»,— отметил директор департамента строительства Иван Горобец.

После этого жильцы смогут забрать ценные вещи, документы и все необходимое. Сейчас продолжается поквартирный обход для формирования списка пострадавших. Коммунальщики занимаются опрессовкой газового оборудования. Электроэнергия и вода в доме есть.

Продолжается подготовка экспертного заключения для дальнейшей разработки проекта ремонтно-восстановительных работ. В доме планируют полностью заменить кровлю и выполнить реконструкцию всех поврежденных строительных конструкций.

Вечером 24 мая в Краснодаре произошел взрыв газа с последующим возгоранием в доме, расположенном на улице Клинической, 18. В результате пострадала одна женщина, ее госпитализировали с ожогами. Из здания эвакуировали 56 человек. На месте происшествия ввели локальный режим ЧС, для жителей дома развернули оперативный штаб и запустили горячую линию.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram