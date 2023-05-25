Конфликт в соцсети обернулся похищением

Иркутским областным судом завершено рассмотрение уголовного дела в отношении десяти местных жителей, обвиняемых в создании преступной группировки. Члены ОПГ похищали людей, вымогали у них деньги и имущество, а также занимались незаконным оборотом оружия. Лидер группировки осужден на 15,5 лет особого режима, остальные участники получили от пяти до 14 лет строгого и особого режимов. Часть фигурантов настаивала в суде, что их действия были направлены против наркоторговцев, однако представленные обвинением материалы свидетельствуют, что жертвами стали обычные граждане. Некоторые из них «попали под руку» зло­умышленникам в результате ДТП или конфликта в социальной сети. За последние два года это третья подобная крупная банда, осужденная в Иркутске.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В четверг Иркутский облсуд завершил рассмотрение уголовного дела, возбужденного в отношении десяти местных жителей — граждан России и Азербайджана в возрасте от 27 лет до 31 года. Уроженцы Иркутска, Москвы, городов Армении, Таджикистана и Азербайджана обвинялись в создании банды и участии в ней (ст. 209 УК РФ), умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ), похищении людей (ст. 126 УК РФ), вымогательстве (ст. 163 УК РФ), незаконном хранении, изготовлении и сбыте оружия (ст. 222, 223 УК РФ).

С учетом мнения гособвинителя суд приговорил лидера банды к 15 годам и шести месяцам лишения свободы в колонии особого режима и штрафу 500 тыс. руб., соучастников преступлений — к лишению свободы на срок от пяти до 14 лет в исправительных колониях строгого и особого режимов со штрафами от 150 тыс. до 500 тыс. руб. Приговор не вступил в законную силу. Судебный процесс длился с декабря 2020 года.

«По версии следствия, в начале 2018 года один из подсудимых с целью установления своего криминального влияния и авторитета на территории Иркутска организовал совершение нападений на граждан, а также незаконное изготовление и сбыт оружия. Для этого он создал банду, в состав которой вошли его знакомые по спортивной секции»,— сообщает прокуратура Иркутской области. Злоумышленники похищали граждан, которых впоследствии жестоко избивали, причиняя ножевые и огнестрельные ранения, вымогая имущество и денежные средства. Всего от их действий пострадали восемь жителей Иркутска, уточнили в ведомстве.

Источник „Ъ“ в правоохранительных органах сообщил, что лидера группировки зовут Руслан Исаев. Преступная деятельность банды расследовалась сотрудниками регионального СКР, ГУ МВД и УФСБ. По информации регионального СКР, непосредственно в состав банды входило шесть человек, остальные привлекались для совершения отдельных преступлений. Кроме того, один из участников являлся сторонником экстремистской организации и содействовал террористической деятельности, в 2021 году он был приговорен за данные преступления к 13 годам лишения свободы.

В пресс-службе регионального УФСБ „Ъ“ сообщили, что у членов группировки были изъяты 10 пистолетов (в основном переделанных из сигнальных), а также четыре автомата, изготовленных из списанных и охолощенных автоматов Калашникова разных модификаций.

На процессе часть обвиняемых заявляла, что пострадавшими от их действий были люди, причастные к распространению наркотиков. Однако эти данные не были подтверждены доказательствами. Некоторые из потерпевших, как следует из материалов дела, попались бандитам «под руку» случайным образом. Так, двое оказались участниками ДТП с одним из автомобилей членов группировки. После аварии их «для урегулирования конфликта» заманили в безлюдное место, где под угрозой оружия вымогали деньги и имущество.

Еще один иркутянин в ходе диалога в социальной сети «Вконтакте» вступил в конфликт с участником банды. Тот впоследствии вместе с сообщниками выяснил адрес обидчика, силой вывез его на территорию городского кладбища, где мужчину избили и потребовали отдать автомобиль.

Представители защиты осужденных сообщили „Ъ“, что их доверители не признают вину в отношении инкриминируемых им преступлений и намерены обжаловать приговор.

За последние два года это третий приговор подобной группировке. Так, в начале мая этого года на срок от 9,5 до 15,5 лет были осуждены члены банды Романа Филимонова, похищавшей людей, а в ноябре 2021 года сроки от четырех до 13 лет получили участники так называемой «банды Алиева», возглавляемой Ровшаном Алиевым. Представители защиты и родственники обеих группировок настаивали на том, что их доверители и близкие боролись с наркопреступностью в городе.

Влад Никифоров, Иркутск