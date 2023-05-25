Хутор под Белгородом эвакуируют для подрыва неразорвавшегося боеприпаса

Власти «временно вывозят на безопасное расстояние» жителе нескольких улиц хутора Калинин Яковлевского городского округа Белгородской области, рядом с которым в поле была вчера обнаружена «воронка с неразорвавшимся взрывоопасным предметом». Об этом сообщил в своем telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Ранее СМИ сообщали о том, что рядом с хутором могла упасть авиабомба ФАБ-500, которую используют российские военные, но официального подтверждения этой информации нет.

Судя по сообщению губернатора, «ликвидация боеприпаса» возможна на месте его падения: «Место оцепили. После вывоза жителей инженерная группа Министерства обороны приступит к работам по ликвидации».

В апреле в Белгороде упали еще две мощных авиабомбы. Одна из них разорвалась в оживленном районе на пересечении магистрального проспекта Ватутина и улицы Губкина. В результате взрыва образовалась воронка радиусом 20 метров, пострадали две женщины. Вторая авиабомба не разорвалась и больше трех суток лежала возле жилых домов. Для того, чтобы извлечь ее из злемли, пришлось эвакуировать 3 тыс. человек из 17 многоэтажек

Подробнее об этом инциденте — в материале «Ъ-Черноземье»

Сергей Калашников

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