Новый магазин бренда United Colors of Benetton открылся в Петербурге

В ТЦ «Европолис» на Полюстровском проспекте в Петербурге открылся новый магазин одежды известного итальянского бренда United Colors of Benetton. Ранее на этом месте работала Zara home, сообщает 25 мая РБК Петербург.

До недавнего времени в Петербурге много лет работали только два магазина United Colors of Benetton — на Невском проспекте и в ТЦ «Мега Дыбенко». Первый магазин итальянской марки появился в городе на Неве в 1998 году.

Benetton Group была основана в Италии в 1965 году. На данный момент компания управляет тремя брендами одежды, обуви и аксессуаров — United Colors of Benetton, Undercolors of Benetton и Sisley. В мире работает около 3 тыс. магазинов United Colors of Benetton, 150 из которых находятся в России.

Напомним, ранее стало известно, что в петербургских ТРК — «Галерея» и «Европолис» — готовятся к открытию два новых магазина российского fashion-ритейлера LIME. В настоящее время в помещениях идет ремонт.

«Ъ-СПб» писал, что по данным аналитиков, вместо ушедших с отечественного рынка брендов 60% площадей в торговых центрах и в помещениях стрит-ритейла в Петербурге уже заняли новые арендаторы.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте