Fashion-ритейлер LIME намерен расширить свою сеть в Петербурге

В петербургских ТРК — «Галерея» и «Европолис» — готовятся к открытию два новых магазина российского fashion-ритейлера LIME. В настоящее время в помещениях идет ремонт.

Как сообщает 23 мая РБК Петербург, в «Европолисе» LIME займет место магазина японского бренда Uniqlo (1,3 тыс. кв. м), в «Галерее» — испанского Zara Home. Сейчас компания активно набирает персонал, на сайте hh.ru размещены вакансии заместителя управляющего для новых точек и продавцов-консультантов.

Ранее в регионе у бренда было два магазина — в «Мега Парнас» и «Мега Дыбенко».

Бренд LIME основан фирмой «Стиль Трейд» в 2008 году в Самаре, там же появились первые магазины. Позже головной офис переехал в Москву. Единственным владельцем «Стиль Трейд» является Дмитрий Хохлов, он же занимает пост генерального директора компании. Сейчас у марки более 100 магазинов — не только в России, но и в Армении, Белоруссии и Казахстане.

«Ъ-СПб» писал, что, по данным аналитиков, вместо ушедших с отечественного рынка брендов 60% площадей в торговых центрах и в помещениях стрит-ритейла в Петербурге уже заняли новые арендаторы.

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