Вместо ушедших брендов 60% площадей в Петербурге заняли новые арендаторы

В середине прошлого года у компаний H&M Group, Inditex и Fast Retailing (Uniqlo) в торговых центрах и в помещениях стрит-ритейла в Петербурге находилось в аренде в общей сложности 77,5 тыс. кв. м. Сегодня 60% этих площадей уже заняты новыми арендаторами. Такие данные 23 мая приводятся в исследовании аналитического агентства Nikoliers.

Вакантными в настоящий момент в городе остаются около 24 тыс. кв. м, которые ранее арендовали выше перечисленные иностранные ритейлеры. По прогнозу аналитиков, уже в ближайшее время они будут постепенно заполняться российскими брендами и компаниями из «дружественных» стран.

Согласно анализу, в девяти крупных торговых центрах Петербурга, в середине 2022 года доля иностранных брендов в ТЦ составляла 42%, но к концу I квартала 2023 года сократилась до 31%. При этом в первом квартале года средний уровень вакантности в наиболее качественных торговых центрах города составил 11,2% — на 0,4 п.п. ниже, чем в конце 2022 года. Например, в ТРК «Европолис», «Сити Молл» и ТРЦ «Охта Молл» 100% площадей, в которых ранее работали бренды компаний H&M Group и Inditex, уже заняты новыми арендаторами.

Ранее «Ъ» писал, что после ухода иностранных компаний с отечественного рынка продажи российской fashion- розницы выросли на 10–25%, а цены поднялись на 30%.

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