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Коммерсантъ FM
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В Белгородской области приступили к ликвидации неразорвавшейся авиабомбы

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что в Яковлевском городском округе приступили к ликвидации неразорвавшейся бомбы, найденной 24 мая в поле рядом с хутором Калинин.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Боеприпас лежал в крупной воронке. После его обнаружения место оцепили. «Сейчас жителей близлежащих улиц временно вывозят на безопасное расстояние. После этого инженерная группа Министерства обороны приступит к ликвидации боеприпаса»,— рассказал Вячеслав Гладков. По неофициальным данным, речь идет об авиабомбе ФАБ-500.

В Белгородской области в текущем году уже находили неразорвавшиеся снаряды. В апреле в Белгороде из-за нештатного схода боеприпаса с российского Су-34 пострадали два человека. После этого в городе нашли неразорвавшийся боеприпас, из-за которого пришлось эвакуировать несколько тысяч человек. Его ликвидировали в безопасном месте.

Сергей Толмачев, Воронеж

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