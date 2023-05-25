В Белгородской области приступили к ликвидации неразорвавшейся авиабомбы

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что в Яковлевском городском округе приступили к ликвидации неразорвавшейся бомбы, найденной 24 мая в поле рядом с хутором Калинин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Боеприпас лежал в крупной воронке. После его обнаружения место оцепили. «Сейчас жителей близлежащих улиц временно вывозят на безопасное расстояние. После этого инженерная группа Министерства обороны приступит к ликвидации боеприпаса»,— рассказал Вячеслав Гладков. По неофициальным данным, речь идет об авиабомбе ФАБ-500.

В Белгородской области в текущем году уже находили неразорвавшиеся снаряды. В апреле в Белгороде из-за нештатного схода боеприпаса с российского Су-34 пострадали два человека. После этого в городе нашли неразорвавшийся боеприпас, из-за которого пришлось эвакуировать несколько тысяч человек. Его ликвидировали в безопасном месте.

Сергей Толмачев, Воронеж