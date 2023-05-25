МВД России заявило о росте поставляемых с Украины синтетических наркотиков

Начальник Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Иван Горбунов рассказал об увеличении количества синтетических наркотиков, поступающих в Россию с территории Украины. По его словам, наркотические вещества поступают также из Афганистана и Латинской Америки.

«Фиксируется рост изъятий синтетики, поступающей с территории, подконтрольной Киеву, что подтверждает информацию ООН о наличии на Украине мощностей для производства синтетических наркотиков»,— сказал господин Горбунов в ходе XI международной встречи по безопасности (цитата по «Интерфаксу»).

Иван Горбунов отметил, что в Россию «по традиционным направлениям» из Афганистана и Латинской Америки продолжают поступать опиаты, гашиш и кокаин. По данным МВД, с начала 2023 года было изъято около 1 т кокаина и почти на 40% больше наркотиков опийной группы.

В начале мая ФСБ сообщила о перехвате почти 500 кг латиноамериканского кокаина, следовавшего в Польшу. По данным МВД, в январе 2023 года было зарегистрировано 16,2 тыс. преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Более 10 тыс. из них совершены с целью сбыта.

Милена Костерева