Колокольцев рассказал об организации украинскими силовиками нарколабораторий в России

Глава МВД России Владимир Колокольцев заявил об участии сотрудников украинских силовых структур в создании подпольных нарколабораторий в стране, а также в вербовке людей для распространения наркотиков. Выдержки из его выступления на 27-м заседании объединенной коллегии МВД Союзного государства привела официальный представитель российского ведомства Ирина Волк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Задокументированы факты вовлечения граждан в распространение наркотиков в России преступными группировками, подконтрольными киевскому режиму. Сотрудники украинских силовых структур непосредственно участвовали в организации подпольных лабораторий, а завербованные ими наркодилеры "для надежности" предварительно проверялись на полиграфе»,— сказал Владимир Колокольцев (цитата по сайту МВД).

По словам главы МВД России, на территории Союзного государства изымаются практически все виды наркотиков, от растительных до синтетических. В приграничных с Белоруссией регионах России всего было выявлено около 3 тыс. преступлений, связанных с наркотиками, изъято около 900 кг запрещенных веществ.

По данным МВД, в январе 2023 года было зарегистрировано 16,2 тыс. преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Более 10 тыс. из них совершены с целью сбыта.

Милена Костерева