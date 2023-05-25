Gloria Jeans откроет свой самый крупный магазин в Ростовской области на месте Zara в ТРЦ «Золотой Вавилон»

Российский производитель одежды Gloria Jeans откроет новый магазин в Ростове-на-Дону в ТРЦ «Золотой Вавилон». Ритейлер займет помещение площадью более 2 тыс. кв. м, в котором ранее работала Zara. Как сообщает пресс-служба Gloria Jeans, этот магазин станет крупнейшим магазином бренда в Ростовской области.

Как писал «Ъ-Юг» ранее, Gloria Jeans занимает новые площади в торговых центрах после ухода международных брендов. Всего в 2023 году ритейлер планирует открыть 130 магазинов, в том числе в помещениях, освободившихся после ухода H&M, Uniqlo, Decathlon, M&S и других международных брендов.

«В соответствии с обновленной стратегией Gloria Jeans увеличивает среднюю площадь магазинов от 1,5 тыс. кв. м. Компания переходит от стратегии fast fashion к фокусу на высоком качестве и модном продукте для каждого»,— сказано в сообщении бренда.

Чистая прибыль Gloria Jeans по итогам 2022 года составила 6,14 млрд руб. Относительно 2021 года компания улучшила результат на 49,4%. Выручка компании за 2022 год выросла на 11,3% и достигла 57,69 млрд руб. Показатели чистой прибыли и выручки стали рекордными для компании с момента ее основания.

Кристина Федичкина