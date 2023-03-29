Gloria Jeans займет место H&M в ТРК «Мегамаг»

Компания Gloria Jeans открывает новый магазин в ростовском ТРЦ «Мегамаг». Российский ритейлер займет площади, на которых работал шведский H&M. Об этом сообщает пресс-служба Gloria Jeans.

Новый магазин на первом этаже ТРЦ занимает около 1,5 тыс. кв. м, в нем будет продаваться женская, мужская и детская одежда и аксессуары.

Как сообщалось ранее, всего в 2023 году ритейлер планирует открыть 130 магазинов, в том числе в помещениях, освободившихся после ухода H&M, Uniqlo, Decathlon, M&S и других международных брендов.

Кристина Федичкина